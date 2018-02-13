台積電15A廠捐送餐車及毛毯 助台中市弗傳慈心服務獨居長輩

2018-02-13 13:27

〔記者歐素美／台中報導〕台積電15A廠今天捐贈一輛價值65萬元的送餐車給台中市弗傳慈心基金會，台積電董事長夫人張淑芬並加碼捐贈70組毛毯，溫暖獨居老人的身心；中部科學工業區管理局長陳銘煌，並當場捐出1萬元，希望協助慈心基金會照顧在地弱勢長輩。

愛心送餐車捐贈典禮今天上午在弗傳慈心基金會神岡總部舉行，台積電15A廠長林廷皇表示，慈心基金會近20年來，為台中市1700多位獨居長輩送餐，令人非常感動，獲知志工送餐地點來回半徑達5、60公里，很辛苦，員工有錢出錢，並協同廠商等合作，集資購買送餐車，捐贈慈心基金會。

台中市社會局主秘廖宗侯肯定慈心及台積電對社會的貢獻，並指出，社會局也積極在推廣企業志工的概念，因為企業具有人力資源、先進科技及網絡資源等，可協助慈團體照顧弱勢。

慈心基金會董事長楊益松表示，台積電是台灣之光，不僅扮演企業的角色，因其供應鏈佈全球，更是台灣安全網的重大隱藏角色。他說，慈心除了送餐服務外，並提供全台「施棺」服務，幫助無錢安葬的民眾，目前也提供老人日托服務，未來並將進一步提供日照服務。

慈心基金會在大台中區服務獨居長輩送餐服務長達20年時間，基金會志工每天為1700多位弱勢長輩準備的便當，餐盒並依長輩個別牙口能力及疾病等，提供「客製化餐盒」，如細碎餐、半流餐、低油餐、低鹽餐、高（低）蛋白餐、糖尿病餐與素食餐等，服務周到。