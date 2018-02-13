花蓮震災》葉俊榮：半夜急調二十組鋼樑 不闔眼即刻救援

內政部長葉俊榮（左二）至花蓮前進指揮所指揮搜救進度。（內政部提供）

2018-02-13 02:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部空勤總隊黑鷹直升機二月五日墜海失聯，六日深夜花蓮又發生七級強震，內政部長葉俊榮昨天接受本報專訪，他談及中央應變中心第一線指揮調度，及雲門翠堤大樓的架鋼全面救援任務，並強調在政府及民間單位全力合作下，本次救援行動才得以平安順利進行。

葉俊榮表示，黑鷹墜海事件損失多名優秀駕駛，後續八百五十公尺深海打撈，將出動無人潛水艇作業，而二月六日花蓮遭逢強震，事發十分鐘內，當天他自行開車至中央災害應變中心坐鎮，立即完成一級開設，並在花蓮設立前進指揮所。

「內政部肩負被救和救人角色！」葉俊榮指出，兩件事短時間接連發生，國防部、海巡署船隻全力搜救空勤總隊的黑鷹，花蓮地震後，空勤總隊同仁也立即出動投入救災。

葉俊榮提及，因東部搜救量能不足，當晚全國搜救動能便要立刻啟動，他擔任應變中心指揮官，十八個縣市搜救隊連夜要前往花蓮，中南部的就在清泉崗機場、北部在松山機場分批搭軍機送去，第一時間趕至事發現場救災。

葉俊榮強調，當天一邊運送搜救隊員，另一方面因雲門翠堤大樓傾倒，要進行搜就必須先「安全支撐」，便協調消防署、營建署及軍方力量，半夜找到「阿昌」所開的工程行，凌晨四點多連夜將二十組鋼樑運來，最後架起十一組固定支撐，讓搜救人員得以安全無虞進入。

「每小時位移五公分是胡扯！」葉俊榮表示，架鋼樑是為了救命，不是為了要撐住正傾倒建物，因每小時最多可能僅五毫米位移；此外，警政署也透過戶籍系統調查失聯人口，並由警方一一打電話確認有無失聯，上百位失聯名單確認至第二天清早才會僅剩下七名。

針對雲門翠堤大樓搜救行動，葉俊榮憶及，該建物一樓是阿官火鍋，二、三樓為漂亮生活旅店，當下飯店員工給錯資訊，誤以為受困的加拿大籍夫妻投宿二○五號房，後經搜救人員調監視器才知是住二一三號房，當時日本搜救隊、消防署搜救隊及台中特搜隊，皆有生命偵測儀，三組人馬都測到該房出現「紅點」，顯示可能有生命跡象。

葉俊榮說，當時立即啟動廿四小時救援機制，因坍塌嚴重，搜救人員費盡千辛萬苦，果然在此處先發現一隻手，挖到後面才發現夫妻兩人抱在一起，經醫護人員確認已無生命跡象。

葉俊榮表示，人道搜救行動告一段落後，接下來就是震後重建及耐震評估的作業，整體而言，政府在這幾天的關鍵決策皆有做對，搜救任務符合人道精神，並確保消防及搜救同仁沒有發生二度傷害，台灣對地震不能掉以輕心，內政部將持續協助民眾建立災防意識。