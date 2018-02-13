網友傳愛心 1小時完成超級任務

2018-02-13 00:31

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕「請求社團賣章魚燒老闆，可以請您為一位母親完成心願嗎？」地方臉書社團「草屯人」發出動員令，找尋能馬上做出章魚燒的業者，讓一位母親買到兒子生前最愛的章魚燒，經社團動員快速找到那位媽媽口中「兒子最愛吃的店家」，老闆阿莎利地接下任務，半小時做出10盒章魚燒大丸子，且堅持不收錢，讓這位媽媽感動又感激。

「草屯人」臉書社團管理員周雅麗接獲甫失去愛子的媽媽私訊，希望能協助找到白天做生意的章魚燒店家，想買去放在兒子靈前，周雅麗發出動員令，網友不只幫忙打探，還爭相表示「我出錢買3盒」，版主加網友要認購的合計10盒。

版主簡建賓最快達成尋人任務，找到當了天使的男大生最愛的、卻是晚上才做生意的那家店，年輕老闆吳振群立馬答應幫忙。

離這位媽媽要來取貨的時間只剩半小時，從備料到熱鍋、製作章魚燒丸子，吳振群夫妻忙得滿頭大汗，手沒有停下來過，就是希望能在半小時做好10盒章魚燒大丸子。

這位媽媽依臉書管理員告知的時間、地點，來到吳振群的攤子，當她拿出兒子的照片，吳振群的太太當場淚崩，因為這個一直半工半讀的大男孩，乖巧又懂事，卻如此年輕就離開人世，讓她好不捨。

吳振群夫妻在半小時多就完成任務，還叮囑這位媽媽「這三盒是這個孩子就喜歡的口味，其餘的請你們家人品嘗！」。

吳振群夫妻不只不收這位媽媽的錢，也堅持不收網友的錢，他說：「我只是盡一點小力，希望能安慰失去孩子的母親的心！」