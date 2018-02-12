被嗆假郵票退錢 紅十字會小編這樣回讓網友更火了

網友問紅十字會小編當初買的郵票不能寄信，紅十字會小編則說那是「義賣愛心票」。（圖擷取自臉書）

2018-02-12 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮6日強震，不少愛心善款湧入，花蓮縣長傅崐萁昨宣布善款將由紅十字會高層王清峰、陳長文主導，導致不少網友湧入紅十字會臉書表示「要退錢」，還有人怒嗆過去買的「愛心郵票」是假的，不能寄信，要紅十字會負責，不過紅十字會小編回應：「上面印的是『義賣愛心票』，也沒有面額，為什麼一直說他是郵票，又硬要拿去寄信呢？」引發議論。

在地震後，紅十字會派出部分會員，前往花蓮強震災區協助救災工作，紅十字會也在臉書上放上救災畫面，但疑似是有網友留言批評，紅十字會小編昨二度開嗆「網路酸民」，怒轟「不救災的酸民，到底在酸什麼，污衊什麼！」

許多網友今天依然在紅十字會臉書留言質疑，有網友貼出印有「精靈寶可夢（神奇寶貝）」的紅十字會愛心票，懷疑「有經過授權嗎」？紅十字會小編對此回「集英社授權」，這番發言卻更讓網友懷疑，紛紛怒嗆：「授權合約拿出來啊，再叫啊」、「請你們（紅十字會）不要迴避我的問題，可以還我錢嗎？」

面對網友猛烈砲火，紅十字會小編表示：「若有不法，歡迎循法律途徑告發！」、「郵票非本會製作....上面有寫字」、「請自己參考消費者保護法喔」。

另外，還有網友貼出愛心票照片質疑「小編，我的郵票什麼時候才可以拿來寄信啊？」紅十字會小編則回應：「上面印的是『義賣愛心票』，也沒有面額，為什麼一直說他是郵票，又硬要拿去寄信呢？」

對此，網友接著補充，當時念小學時老師說這是郵票，且不只一個人有這種回憶，要紅十字會給解釋，還有網友表示是被強迫購買的，紅十字會小編則認為「如果是因為老師誤導，為何不立即反映給學校或家長？」、「被強迫？為何不立即反映給學校或家長？」、「若有不法，歡迎循法律途徑告發！」

但紅十字會小編的話似乎讓網友更火，紛紛開罵：「小時候不買你們的郵票，老師一個一個點名說沒愛心，誰敢出聲」、「愛心票，啥小愛心」、「只會講這句，所以台灣人民才會討厭你們」、「真會推卸責任」、「全部都推給老師個人行為就是了，這招真蚌」。

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