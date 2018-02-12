高雄5區熱門景點 打造美麗花海迎賓

水利局於茄萣海岸公園，打造2018美麗花海迎賓。（記者陳文嬋攝）

2018-02-12 22:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節節將到來，高市府水利局針對鳳山等5區，鎖定後勁溪沿岸、舊鐵橋濕地公園及茄萣海岸公園等熱門景點，種植12萬4千多株花草等，以愛心、幾何圖案呈現，打造美麗花海迎賓。

市府水利局表示，花海區域以民眾休閒運動較頻繁的河岸為主，包括鳳山區曹公圳周邊、楠梓區後勁溪益群橋旁綠帶、岡山區阿公店溪沿岸（壽豐橋至河華橋）、典寶溪A區滯洪池入口、大樹區舊鐵橋濕地公園及茄萣區茄萣海岸公園等。

尤以後勁溪沿岸推動河岸綠地花海計畫，廣植6萬8千多株花草最多，採用多種花草搭配鮮艷顏色，以高低層次呈現多樣化，排列成2018數字等，象徵新年新氣象，營造河岸地景藝術。

其次是大樹舊鐵橋濕地公園，向來是春節假期走春的好景點，水利局今年種植2萬多株花草，以造型圖騰、波浪花海，在全鋼構的工業風格鐵橋下，點綴高灘地的俯瞰美景，吸引許多觀光人潮。

值得一提的是，茄萣海岸公園因緊鄰情人碼頭，園區花海呈現愛心圖案，情侶牽手漫步其中，增添甜蜜浪漫氣氛，吸引情侶拍照、打卡，近來躍升為熱門景點。

水利局指出，今年景觀美化花草達數10種，有五彩石竹、一串紅等，總數量約12萬4千多株，採多樣顏色及立體層次感，營造出鮮明的視覺衝擊，方便民眾就近走春、踏青。