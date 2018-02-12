「廚師鎮長」秀身手 拜拜牲禮變好吃年菜

拜拜用牲禮可變出一桌簡單美味的年菜。（記者陳鳳麗攝）

2018-02-12 22:28

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕有「廚師鎮長」稱號的前草屯鎮長周信利，從政前是有名的辦桌廚師，去年在臉書開「鎮長上菜」頗受好評，最近有不少朋友問他「如何利用拜拜用牲禮變好吃年菜？」，他索性自己做一次，發現豬肉和雞都可一肉兩吃，加點配料，就變出梅干扣肉、客家小炒、芥菜雞湯與麻油雞。

從政近17年的周信利，因人緣好、朋友多，即使離開政壇，家中仍常高朋滿座，大家都說要吃他的拿手菜，而他常被點菜，廚藝一直保持水準，前年他在自己的臉書開「鎮長上菜」單元，每週教做兩種家常菜，由他示範備料和烹煮，因為簡單好學，又有影片可看，推出後很受歡迎。

周信利最近準備把「鎮長上菜」單元的料理整理出來，印製成食譜送給民眾，而他很受好評的「客家小炒」，他說，最近有很多人問拜拜用牲禮可做什麼年菜，其實客家小炒就是其中一道，其另外的部分，切成厚片加梅干菜和醬油下去蒸，就是下飯的梅干扣肉。

周信利說，拜拜用的全雞，也一樣可有兩種做法，一半加蛤蜊、芥菜和蒜頭煮芥菜雞湯，蒜頭用紗布包著下鍋熬煮，湯頭好喝且不會變混濁。而另一半的雞，就切塊來煮麻油雞。

至於拜拜用的魚，多煎過或炸過，一樣可以做年菜，只要以番茄醬、檸檬、糖、醋再勾芡調成醬，淋在魚上就是好吃的「糖醋魚」。

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