警察值勤便當加20元 蔡英文：讓同仁吃好一點啦！

2018-02-12 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天出席「內政部警政署署務會報」，表示政府會努力給警察同仁足夠的協助和照顧，做警察最有利的後盾。她也提到未來警察出勤便當將80元調整到100元，「希望警察同仁能夠吃飽、吃好一點」。

根據《新頭殼》報導，今日下午，蔡英文出席會報。除了承諾要給警察同仁更好的保障，還說未來警察的執勤便當也將從原本的80元變為100元，她表示，「雖然便當看起來是小事，但是在執勤的當下，是維持體力的大事。」她也大力肯定警方在過去一年中針對掃毒、反詐騙、以及打擊組織犯罪等重點工作上，做出許多具體成績。

舉例如2017年5月獲史上最大宗海洛因走私；去年底；台灣與日本警方合作查獲安非他命的走私；本月初又查獲史上最大宗K他命走私；上星期，台灣也跟印尼警方合作查獲超過一公噸的安非他命。反詐欺工作方面，去年查獲56個詐欺機房，《組織犯罪條例》也修正通過，未來詐欺犯將會面對更重的刑責。蔡英文表示，這都是警察同仁努力的成果，她也提到，警方對於幫派擾亂社會秩序、公然滋事等事件上做出有效對應，允諾政府與警方會還給社會一個安全安寧的空間。

會報中，蔡英文向去年不幸在執勤中罹難的國道公路警察局竹林分隊的陳啟瑞以及台中第六分局市政派出所的簡銘韋表示悼念。承諾會積極檢討與調整撫卹規章，讓警察都能擁有更完整的保障。蔡英文也宣布國會已通過警察制服汰換的預算，新制服將會照著網路票選的樣式做設計，除了穿了好看，重點是實用，之後會請警政署配合，加快換新制服的動作。