鄭成功傳奇神話 走過「鯨骨」保平安

「鯨骨之洋」將從初一開放至4月29日。（記者邱灝唐攝）

2018-02-12 22:13

〔記者邱灝唐／台南報導〕每到過年時期，許多廟宇都會推出各項儀式供信眾消災解厄，有著「千廟之城」的台南也不例外，但位於安南區的鹿耳門鎮門宮更結合鄭成功的傳說，藉此凝聚地方情感。

鎮門宮日前在廟的後方空地搭起一座「鯨骨之洋」，引起許多遊客好奇。對此，鎮門宮管理人林忠民表示，許多宮廟到了過年之際都會舉辦七星平安橋等儀式，讓信眾能消災解厄過好年，鎮門宮當然也不例外，只是當每一間廟都推出相似的東西，為何信徒還要大老遠地跑來鹿耳門溪出海口？

由於宮內祭祀鄭成功、廟址又位於當年登陸的地點，因此，林忠民結合在地神話「騎鯨人」，相傳鄭成功當年被目擊騎著一隻鯨魚朝向台灣海峽，不久後便聽到過世的消息，這個故事從此流傳至今。林忠民將平安橋比做鯨魚的骨頭，四周放滿了花當作海洋，只要信徒從鯨尾走到頭，再向國姓爺誠心祭拜，來年就能獲得保佑。

雖然「騎鯨人」聽起來相當玄妙，僅僅是一篇神話故事，但文史工作者盧芳蕙表示，在這個國際化的時代，只有越在地的東西才能被看見，而且透過信仰及故事創造地方共感與向心力，才是最重要的事情。

最後，林忠民也笑說，雖然平安橋一般開放時間都是初一到初五，但為了配合鄭成功，所以會開放到4月29日，也就是祂登陸台灣的那一天。