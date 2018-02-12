保健》過年這樣吃！ 醫生：糖尿患者也能清年菜

2018-02-12 21:56

〔記者王捷／台南報導〕農曆春節各式各樣好料端上桌，圍爐過後的「清年菜」料理也要吃上好幾天，不過糖尿病患者在年節特別尷尬，面對美食苦惱一個不小心就會飆高血糖，台南市立醫院家庭醫學科醫師王威傑說，加工製品能不吃就別吃，澱粉類則是少吃，年節最大宗的肉類，則是要選對醬就沒問題。

王威傑說，許多糖尿病患者吃東西變得緊張兮兮，深怕多吃一點血糖就會飆高，有一名38歲鄭小姐就有這種困擾，年底尾牙聚餐多緊接著又是農曆春節，面臨美食當前卻擔心血糖飆高，苦惱到底該如何做才能兼顧美食與血糖，認為糖尿病干擾她的社交生活，其實只要掌握幾項原則，血糖就可以控制得很好。

加工食品例如，甜不辣、黑輪、丸子、魚餃等魚漿製品，是高升糖的食物，即使Q彈多汁，應避免食用。

澱粉類例如，白飯、米血、糯米腸、玉米、麵線、冬粉、蘿蔔糕年節常見的澱粉製品，一餐的總量需要適量，1/4碗飯等於一份醣類，一塊10公分乘5公分的蘿蔔糕等於一份醣類，而糖尿病患者一天醣類建議控制在8到9份，這些適量就好。

生鮮蔬菜、牛、雞、豬、魚等肉品、豆腐等黃豆製品以及蛋類，沒有特別限制，年節肉品相當豐富，雖油脂對血糖影響不大，但熱量高，只要佐料以蔥、薑、蒜為主，搭配低糖醬油或芝麻醬，避免沙茶醬、沙拉醬或油膏，就可以放心吃肉，蔬菜類應川燙，避免丟入鍋內烹煮吸附太多油質。

另外，用餐後1小時候，可以選擇「微喘」的運動，如快走、騎單車，持續10到20分鐘，就能降低血糖，王威傑認為，只要認識食材，學會選擇對的食物，再輔以適當的運動，再多的聚餐也不用擔心。