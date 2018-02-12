百年老茄苳移植新行政大樓瀕死 引爭論

2018-02-12 21:36

［記者黃美珠／新埔報導］民代與專家聲稱去年百年老茄苳樹用傳統斷根、砍枝葉移植，如今處於「瀕死」狀態；但新竹縣新埔鎮長林保祿反駁說，照門百年老茄苳並沒有死，樹是活的！生命力還在！其實他們去年5月底移植時就發現，這棵老樹已經有蟻害，只是沒移植前大家沒察覺。

「移樹改採全樹冠移植啦！」樹黨新竹縣竹北市民代表許育綸、樹醫師李碧峰不約而同疾呼，去年百年老茄苳樹配合新建新埔新行政大樓和照門派出所遷建而移植，就是用傳統斷根、砍枝葉方式移植，以致現處於「瀕死」狀態，希望未來不再有類似憾事發生，移植大樹除了要把握正確時間，也要改革過去錯誤的作法，大樹移植存活率才會高。

不過林保祿強調老樹沒死，他說，鎮公所受限採購法規定工程款在10萬元以上必須上網公開發包。照門百年老茄苳當初跟巨埔里三元宮後方36棵樟樹一起移植，總工程款90多萬，經公開發包後無法讓真正專業的團隊處理移植工作。

林保祿說，面對老茄苳一度衰弱、枯萎他也很痛心，經緊急移植到現在的田新區段徵收區籃球場附近後，老樹的生命力明顯越來越好，沒有死掉。對於當初承攬的包商，他也以對方沒有愛心，施工粗魯拉扯斷過樹皮，更無法達到當初公所的要求而予以扣款作為懲罰。但他對「全樹冠移植」說不認同。

許育綸說，過去大家移植樹木總是斷根後又砍去樹冠的枝葉，造成樹木很大的傷害，造成被移植樹無法有效做光合作用，使之儘早重新生根茁壯。

他說，新埔鎮近年移植老茄苳樹到新埔大橋頭當「好運樹」，或是移植照門百年老茄苳樹都有前述問題，才致移植後樹勢衰弱，現在就連百年老茄苳移走後替代入「種」的樟樹也顯得病懨懨的，需要好好照顧。

樹醫師李碧峰支持許育綸的看法，他說，只有被移植樹本身有足夠的營養體（樹葉），透過自身光合作用供給養分，傷癒組織才會痊癒得好，進而讓根可以重新發芽，在新的土地上真正落地生根。

李碧峰也直言，前述道理其實相關的景觀工程同業都懂，但是受限預算，有多少錢做多少事，使得很多業者最後都捨全樹冠移植。作為中華民國景觀工程商業同業公會全國聯合會理事長，他將以本案為例，通知所有公會同業未來寧可少賺點錢，也不做憾事、還打壞商譽，完全不值得。

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