昇恆昌6000位員工串連 接力捐血協助花蓮醫療

2018-02-12 16:56

〔記者卓怡君／台北報導〕花蓮強震後，各界持續協助救災，但寒流襲台影響民眾捐血意願，全台血庫均大鬧血荒，激起免稅商店昇恆昌員工熱血愛心，在全台各據點總計近6000位員工串連接力捐出熱血，短短3天已有近400位員工捐血，昇恆昌表示，希望能盡力協助花蓮災區醫療，從農曆年前到年後，員工將一起接力充實血庫，為台灣冬季的血荒紓困。

除了員工主動發起愛心捐血，昇恆昌日前也宣布捐助300萬元，用於花蓮交通接駁運補及災後復原之用，昇恆昌強調，未來將持續關注當地民眾所需，希望可以給予當地最實質的急難救助服務。