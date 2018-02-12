新北首辦元宵燈會 相約大台北都會公園

新北市狗年小提燈將餘2月25、26日在各區同步發放。（記者何玉華攝）

2018-02-12 16:52

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今年以警犬「福星」為雛形，製作16萬份狗年小提燈發送民眾，並宣布將首度以宗教祈福的名義於3月1日至3月18日，在大台北都會公園舉辦「2018新北市旺來福來祈福燈會」，燈會5大主題包含兩岸花燈達人競技。

副市長侯友宜表示，元宵節是民間重要節日之一，今年發想結合動物認養功能的「福星」、「福氣」小提燈，邀請兩岸大師共同打造主題花燈，還有全市40多家寺廟共襄盛舉。

推動燈會舉辦的三重宗教文化協會理事長李乾龍說，這是新北市第一次舉辦元宵燈會，約有50家寺廟參與，總計展出100隻不同造型的狗燈籠；整個燈會場地約20公頃，共規劃5大特色主題區，包括「兩岸達人祈福花燈」、添丁發財的「宮燈步道」、結合園區特色的「戀愛島嶼」、「夢幻燈屋」，還有搭上巨形扭蛋機熱潮，主燈旁的扭蛋機可轉出竹林山觀音寺的平安符及靈籤，讓大家在狗年福氣興旺。

李乾龍說，兩岸花燈師傅同場競技是燈會一大特色，將有大型傳統牌樓、佛手柱長廊，以及漂浮水上的荷花燈等特色花燈。台灣燈區則由花燈達人，也是本次主燈製作的林健兒老師親手打造布展，觀音、媽祖、八仙、齊天大聖及長達27公尺的巨龍齊聚賜福，不論是人物或動物表情、衣物、皮毛，維妙維肖，相當吸睛。

民政局長江俊廷表示，狗年小提燈將於2月25日、26日在新北市29區同步發放16萬盞，相關發放資訊及小提燈組裝方法，歡迎上民政局網站查詢。