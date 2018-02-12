中國台生抗議機票漲 交通部：國籍航空有上限且有空位

2018-02-12 16:43

〔記者陳宜加／台北報導〕因中國片面啟動M503相關航路爭議，中國東方航空、廈門航空取消176班兩岸春節加班機，中國「台灣學生聯誼總會」2月14日西洋情人節將號召台生到交通部前抗議政府決策導致機票飆漲，造成春節返鄉成本暴增，要求國賠。對此，主管航政業務的交通部政次范植谷今天受訪時表示，經查我國籍航空春節加班機目前均仍有空位，且民航局針對國籍業者均訂有票價上限，並未發現業者有哄抬票價情形；至於中國籍航空公司，雖無票價上限規定，但我方也呼籲中方要求業者維護旅客權益。

據了解，在中國的學生早就放寒假，並非全數集中於本週、過年前才返台，且往返機票均為去回程一次事先訂好，影響應該不至於太大。對於台灣學生聯誼總會週三將赴交通部抗議，范植谷指出，當天仍將儘量對外說明，儘量澄清外界誤解之處，希望讓到場台生理解。

民航局日前便曾澄清，春節期間兩岸航線票價本就與平常略有差異，且隨訂位時間不同也有不同價格，但已協調我國籍業者訂出票價上限，票價與往年相近。

根據民航局規定正班機與加班機票價上限，上海航線不得超過1.5萬元、北京不得超過1.7萬元，紅眼加班機不得超過年票6折；至於非紅眼航班，杭州、無錫、寧波、深圳航線不得超過年票85折，其餘航點則以年票7折為上限。