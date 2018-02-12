幫植物人美美過新年 銀髮彩妝服務隊前進創世

高中生組銀髮彩妝服務隊前進創世服務，幫植物人美美過新年。（記者蘇孟娟攝）

2018-02-12 16:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「很久沒化妝了，過年氣色要好一點」。

創世基金會台中分院今日特別熱鬧，新民高中銀髮彩妝服務隊10餘名師生特地前往替創世安養中的植物人打理儀容，盼讓植物人能美美地過年，學生邊上妝邊跟植物人對話，一旁陪同者直言說，好久沒看到院民有這麼好的氣色了。

新民高中2年前成立全國青年志工唯一以彩妝保養為主題的銀髮族服務隊，創隊的高三學生林苡萱從小跟阿嬤感情極佳，無話不談，2年前阿嬤罹癌，看著愛漂亮的阿嬤氣色愈來愈不好，她跟阿嬤約定，要去學彩妝技巧，再來幫阿嬤變美，沒想到阿嬤不久即過世，跟阿嬤的約定也成遺憾。

林苡萱想到多數銀髮族阿嬤其實愈來愈少有化妝的機會，尤其是在機構安養的銀髮族更難有上妝的機會，但愛美是人的天性，決定組成一支專門以「彩妝保養」為主的銀髮彩妝服務隊。

林苡萱說，目前成員約20到30人，成員均不是美容彩妝科學生，他們找專業老師指導技巧，利用假期、寒暑假期間到社區據點或安養中心、護理之家關懷老人，沒想到這項另類服務極討老人歡心，有阿嬤上完妝後拿著鏡子端詳許久，都捨不得放下。

服務隊今天前進創世台中分院幫植物人上妝，盼助感受過年喜氣，「我現在先幫妳上些粉底，這樣看起來膚色會亮一點」、「現在要幫您上淡淡的唇彩，會讓你變回十八歲哦」，雖然這次彩妝的對象跟已往會回應的銀髮族不同，但負責彩妝的學生俏皮、熱情地跟植物人又招呼、又講解要上妝的步驟及效果，讓現場氣氛熱鬧又有活力，連一旁的志工及家屬都跟著high起來，直說，許久沒看到親人有這麼好氣色。

10餘年前因腦溢血後再也沒醒來的王先生，昨日也在新民學生的協助下進行膚質保養，幾乎天天前來探親的王太太也細心在一旁幫忙，直說，看到這麼多學生來，感覺真的很有過年的熱鬧氣氛。

創世台中分院院長陳韋龍指出，再過幾天就是農曆過年，感謝新民學生到來幫植物人能美美過年，也讓植物人家屬用不一樣方式陪伴過新年。