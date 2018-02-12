陸軍官校新增應用外語系 成為全國唯一軍事院校

Norwich威爾猛軍校學生與陸軍官校生互動。（記者陳文嬋翻攝）

2018-02-12 15:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校今年度新增應用外語系，這是自政戰學院停招外文系學生後，再度於軍校體系有計畫性培育國軍外語人才，成為全國唯一設有應用外語系的軍事院校。

陸軍官校今年有9個系所招生，包括土木、機械等系，尤其新增應用外語系，因應國際多元化，主要培育具備軍事外語專長的基層軍官，建立英語、西班牙語領域的人才庫，未來有機會挺進美國西點、威爾蒙軍校，更爭取國際外語人才。

陸軍官校應用外語系主任郭斐絢表示，應用外語系的成立，將由原先的外文系轉型，在師資、設備及教學環境上都相當多元充足，絕對是青年學子的最佳選擇，今年預計招收35人，入學方式採用高中學測及高職統測成績，以學校推薦或個人申請方式報名。

陸軍官校表示，學生在學期間享有免學費，每月還有生活津貼1萬多元，學成畢業後分發至部隊歷練領導職，並有機會擔任部隊的隨行翻譯及接待人員，甚至派赴國外受訓、軍備採購、軍事交流等任務，未來也可朝駐外聯絡官、駐外武官或外語專業師資等方向發展。

陸軍官校正期班各科系體檢日期自即日起至3月6日止，報名日期自3月1日起至20日止；另應用外語系入學標準英文須達均標、學測40級分，或統測成績達後標以上，相關招生資訊可洽詢陸軍官校07-7433774，或全國各地區人才招募中心。