百萬新車牽回家放4天 掀開引擎蓋卻傻眼「這是什麼...」

新車一打開引擎蓋，裡面竟塞了各種不該出現的物品。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

2018-02-12 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕開心買新車牽回家，沒想到打開引擎蓋卻驚見一堆垃圾！一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，最近買了一台百萬新車，沒想到掀開引擎蓋卻發現裡面塞了羽毛、葉子等垃圾，讓他傻眼直呼「天啊！這是什麼？」

網友表示，最近買了一台LEXUS型號RX300的新車，牽回家後停在室內4天，沒想到打開引擎蓋裡面竟塞了羽毛、垃圾和葉子，引擎隔熱棉還疑似被老鼠給咬破！網友不滿的說，「到交車中心裝配備、到營業所服務人員都沒有檢查，交車的過程也介紹繁瑣的電系操作，完全疏忽最基本的檢查整備」。

文章引起網友熱議，紛紛留言「太扯了」、「牽車回來四天才發現這也蠻猛的」、「二手都沒這麼誇張」、「太誇張，還有鳥毛」。但有更多的網友懷疑案情不單純，「這不太可能吧」、「正常來說，新車的交車業務，一定會打開引擎蓋跟所有配備解說給客戶～所以應該不太可能」、「高級車交車都會清潔 不可能那麼髒」、「難道交車時的點檢表都是業務自己勾選車主都不在場？ 若亂爆料很有可能會被吉（告）喔」、「驗車都會開蓋，怎可能交車時不知道」。