通霄警送白沙屯拱天宮媽祖防詐香火袋阻詐

2018-02-12 15:42

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮香火鼎盛，每逢假日、春節信眾絡繹不絕，由於現行詐騙集團各項詐術層出不窮，通霄警分局白沙派出所借助媽祖信仰的力量，製作「媽祖防詐香火袋」，再至拱天宮請示媽袓過爐後分送給信眾，加強宣導各項防詐的觀念，盼媽祖天威嚇阻詐騙風氣的橫行。

通霄警分局指出，警方結合白東守望相助隊、白沙派出所義警、民防等協勤民力，近日來針對來自各地香客，在拱天宮門口發放香火袋，並說明警方打擊詐騙的決心，運用信眾信仰的力量，全力防堵詐騙案件發生。