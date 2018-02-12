米崙斷層確有錯動 地調所：地表破裂多位於敏感區內

花蓮地震地調所初步觀察結果（地調所提供）

2018-02-12 15:37

〔記者黃佩君／台北報導〕6日晚上花蓮芮氏規模6.0的地震，經濟部中央地調所於7日即開始派員進行地表破裂調查，今提出初步結果，判斷米崙斷層沿線的確有產生錯動，地表破裂多位於米崙斷層地質敏感區範圍內，地質環境相對軟弱，因此部分建物有倒塌及傾斜的現象，目前資料尚無法判斷米崙斷層是否誘發本次地震，完整報告將在三月下旬完成。

地調所表示，已於7日派員進行地表破裂調查、9日進行以全球衛星定位系統測量的大地測量。根據目前的調查結果，米崙斷層沿線的確有分布廣泛的地表破裂，且部分地點有噴砂現象；但這些地表破裂有幾組不同的方位，部分與斷層的走向相關，部分則沒有明顯相關，初步結果顯示米崙斷層沿線有產生錯動。

不過，以目前資料，尚無法判斷米崙斷層是否誘發本次地震。地調所表示，米崙斷層敏感區沿線為相對軟弱的地質環境，因此部分建築物才有倒塌與傾斜的現象；不過此次地震由地震資料所計算出來的斷層面解，與米崙斷層的位置與走向並不一致，因此尚無法判斷米崙斷層是否為地震主因。

地調所官員表示，因震央來自海上，須了解米崙斷層是否有延續至海底的部分，才能判斷與地震是否有關。但以建物倒塌原因而言，目前觀察到的地表破裂大多位於「F0011米崙斷層活動斷層地質敏感區」的範圍內，敏感區寬度約300公尺，因此軟弱的地質環境仍是關鍵。

地調所表示，接著會綜合地表破裂分布型態、餘震分布、地震斷層面，以及地表變形測量結果，進一步瞭解此次地震與米崙斷層的關係。目前地調所仍解算大地測量資料、並統計與分析地表破裂的成因，因此完整的地震地質調查報告預定在3月下旬完成，將上網提供各界參考。

此外，對於此次地震地質報告的結果，也將納入未來米崙斷層地質敏感區範圍的修正，提供國土建設與建築規範的參據。