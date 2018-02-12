收購台灣農產成本高 義美：不怕！一定有人買

屏東萬丹紅豆去年每台斤從58元跌至36元新低，看見農民困境的義美公司，今天與縣府簽訂合作備忘錄，除了繼續契作屏東生產的紅藜、小米、樹豆外，也將以每台斤81元價格，收購萬丹紅豆200公噸。（記者邱芷柔攝）

2018-02-12 15:26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東萬丹紅豆去年每台斤從58元跌至36元新低，看見農民困境的義美公司，今天與縣府簽訂合作備忘錄，除了繼續契作屏東生產的紅藜、小米、樹豆，也將以每台斤81元價格，收購萬丹紅豆200公噸，但收購成本高恐反映在後端產品售價，義美食品總經理高志明表示，不怕！台灣還是有很多消費者會支持台灣的農產品。

高志明表示，農民以每台斤不到40元的低價出售本土紅豆，不利農業發展，所以義美提前契作今年秋天種植的本土紅豆，除了要求豆農作物符合農藥殘留規範，每台斤也將以81元價格收購200公噸，穩定次市場價格及農民收益。

不少消費者則憂心，義美高價收購台灣農作，成本會反映在後端產品上，高志明說，會在產品上標示清楚原料來源，他相信台灣還是很多消費者會支持台灣本土的農產品，因為都市有很多年輕人就是來自鄉村，可能阿公阿嬤、爸爸媽媽就住在農村裡務農，所以他們會知道農民是很辛苦的在工作，台灣的耕地面積小，與國外相較產量少、價格更沒有競爭力，但至少希望幫農民穩定收入，讓台灣的農業可以走得更好更長久。

農委會副主委陳吉仲也指出，去年紅豆價格崩盤，不排除是有盤商刻意壓低收購價格，但這樣的行為屬於市場機制，農委會今年起會全面監控，透過媒合企業契作或是帶領農會或農民團體以較高的價格收購來反制。