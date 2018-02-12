中方捐款近1億 國台辦感謝台灣各界救援中客、協助家屬

2018-02-12 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮地震造成多名中客傷亡，國台辦今天表示，感謝台灣有關方面、花蓮縣政府和救援人員，對受傷中國遊客和遇難者家屬給予關懷、協助。

國台辦發言人安峰山表示，花蓮強震以來，中國有關方面和社會各界高度關切。國台辦、海協會、中國紅十字總會、中國地震協會等有關方面和北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區等地方，「第一時間以不同方式向災區同胞表達慰問，對兩岸遇難同胞表示哀悼」。

安峰山說，國台辦與台灣有關方面及花蓮縣保持密切聯繫溝通，及時了解救災進展情況；此外，中國有關方面、地方和台資企業踴躍捐款捐物，支持災區同胞早日渡過難關、重建家園，據不完全統計，已捐助合計2087.5萬元人民幣（約新台幣9400萬元）。

安峰山說，這次災害共有9名中國遊客罹難、6名中國遊客受傷，國台辦、海協會高度重視，會同相關單位迅速啟動應急機制，全力協助遇難遊客家屬赴台處理善後，海峽兩岸旅遊交流協會和北京市台辦還派出工作組陪同家屬赴台，協助處理善後事宜。

安峰山說，台灣有關方面、花蓮縣政府和救援人員全力開展搜救，對受傷中國遊客和遇難者家屬給予關照和協助，「我們對此表示感謝，並希望遇難遊客的善後事宜得到妥善處理」。