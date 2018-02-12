不再與車爭道！竹市客雅溪竹香北路人行步道工程8月底完工

新竹市竹香北路過去是防汛道路，沒有設置人行步道，行人常與車爭道，新竹市政府已完成竹香南路的1.2公里人行步道，今天再舉行竹香北路1.47公里的人行步道動土典禮，預計8月底完工。（記者洪美秀攝）

2018-02-12 15:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市竹香南、北路是銜接市區與17公里海岸線重要幹道，但因是防汛道路功能，過去未設人行步道，導致人車爭道情形嚴重，市府105年底完成竹香南路人行步道1.2公里，今天舉行竹香北路頂雅橋到牛埔橋路段1.47公里的人行步道，預計8月底完工，未來將再爭取前瞻建設8000萬元經費，讓客雅溪6公里的人行環狀步道能早日完成。

新竹市長林智堅說，香山區竹香南、北路的使用率相當高，也是虎林國中、小學生通學必經道路，但因竹香北路車流頻繁、缺乏人行步道，居民、學生必須在大馬路上行走與車爭道，險象環生，在里長及當地市議員的多次要求下，市府以自籌款項2000萬元，要進行竹香北路工程頂雅橋到牛埔橋路段1470公尺的人行步道工程，未來市民不用與車爭道，還可做為休閒散步的步道。

林智堅說，客雅溪是竹市重要溪流，經濟部水利署第二河川局已持續進行客雅溪的河岸整治工程，而沿岸已成為居民休閒運動的重要場域，但過去整治時只考慮做防汛道路，未建置人行步道，結果居民走在馬路上，人行步道有其急迫性，因此市府在議會經費支持下，105年底已完成竹香南路人行步道建置，居民都說讚，市府接續啟動竹香北路步道建置。

林智堅強調，除已完工的竹香南路和此次竹香北路人行步道工程，市府將繼續爭取中央前瞻「水與環境計畫」經費，希望將竹香南、北路6公里的環狀沿岸人行步道全部完成，讓南勢、虎林、虎山的居民有安全舒適的河岸環境，更能欣賞生態美景，戶戶都有河岸第一排的美景。

市府工務處表示，竹香北路人行步道會利用客雅溪堤頂空間，從頂雅橋到牛埔橋設置總長1470公尺，寬2到3公尺的人行步道，且沿途會增設照明燈具、防護欄杆，並新增解說牌，未來將會是結合自然景觀，提供生態教育的人行步道，加上此處水鳥生態豐富，原本只在出海口棲息覓食的水鳥，近來也逐漸出現在客雅溪中上游沿岸，顯示水質與生態已有改善，未來人行步道完工後，也會設置水鳥解說牌，讓市民認識這群水鳥嬌客，成為居民最親近的水鳥生態教室。