年前垃圾多 后里焚化廠前垃圾車大排長龍

后里焚化廠前垃圾車大排長龍。（蕭隆澤議員提供）

2018-02-12 15:05

〔記者歐素美／台中報導〕再過幾天就是農曆年，不少民眾利用年前大掃除，致垃圾量暴增，各區清潔隊垃圾車今天載運垃圾至后里焚化廠焚化，結果大排長龍，引發民怨，市議員蕭隆澤接獲陳情指出，有清潔隊排了3小時還無法倒垃圾，市府應有配套提前因應年節前垃圾量暴增的問題；環保局表示，已啟動暫置措施，將部分垃圾先行載運到掩埋場，以紓解后里焚化廠的塞車現象。

今天下午2點半左右，后里焚化廠前還約有40輛垃圾車大排長龍，排隊等候進入廠區傾倒垃圾，有的清潔隊垃圾車上午11點多就到場，等了3小時還無法倒垃圾，不僅清潔隊員抱怨浪費時間，連路過民眾也覺得「太離譜」。部分清潔隊獲知后里焚化廠「塞車」，決定先暫停倒垃圾，等車輛較少時再前往。

市議員蕭隆澤接獲民眾陳情趕往現場了解，他表示，市府要求清潔隊準時收取垃圾，但清潔隊人員將垃圾載到后里焚化廠卻要花那麼多時間排隊，如何準時？每年農曆年前因民眾習慣大掃除，致垃圾量暴增，市府應事先規劃配套、提前因應，以免大排長龍的情況一再發生。

環保局副局長吳東燿表示，過年前因垃圾比較多，后里焚化廠的儲坑比較滿，一時無法消化那麼多垃圾，環保局已規劃配套並啟動暫置措施，協調部分清潔隊先將垃圾運到后里的臨時掩埋場儲放，以紓解焚化廠前的車潮。