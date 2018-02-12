台北燈節24日登場 西門町周邊道路封閉管制

2018-02-12 15:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節即將在24日至3月4日，於北門廣場、中華路及西門紅樓一帶登場。北市交通局表示，根據以往經驗，晚間6時至9時是賞燈人潮高峰，由於剛好是下班尖峰時段，活動周邊道路易塞車，呼籲民眾可多利用大眾運輸工具前往賞燈。

交通局今公布燈節交管措施，配合3月3日花車大遊行活動，大型花車需事前組裝修補，交通局表示，26日上午9時至3月3日下午1時止，洛陽街南側（中華路─西寧南路）西往東方向封閉1車道，且該側路邊停車格禁止停車，並封閉該側人行道。

此外，燈節期間，中華路於開封街口端的景觀人行陸橋，除了國小上、下學等時段開放學童通行外，全日維持淨空。

忠孝西路於延平北路口東側通往北門廣場前行人穿越道線，全日禁止通行；秀山街由停車場出入口至衡陽路口，每日6時-24時封閉。

交通局提醒，2月24日開幕當天下午4時至晚間8時，以及3月4日閉幕當天下午5時至晚間9時30分，成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-內江街）、漢中街（內江街-長沙街，往北車道）、衡陽路（中華路-延平南路）等道路封閉，中華路西側（臨近成都路口）計程車排班區取消，行經上述道路公車將配合改道。

3月3日花車大遊行，中華路（忠孝西路-成都路）、成都路（中華路-康定路）、康定路（成都路-武昌街）、漢中街（成都路-內江街）、漢中街（內江街-長沙街，往北車道）、衡陽路（中華路-延平南路）等道路封閉，周邊道路也將配合管制。

交通局呼籲，民眾可盡量避開燈節展區周邊路段，提前改走替代道路：東西向可改行民權東西路、民生東西路、市民大道或和平東西路；南北向可改行建國南北路、新生南北路、中山南北路或環河南北路。