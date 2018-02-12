虎尾糖廠夫妻樹讓雲林家扶社工大開眼界

虎尾糖廠廠長賴坤發（右二）帶來豐富台糖產品送給雲林家扶慰問扶助家庭。（記者廖淑玲攝）

2018-02-12 14:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台糖雲嘉區處捐贈雲林家扶中心一批沙拉油等民生物資，今天由虎尾糖廠廠長賴坤發代表送抵家扶，還為雲林家扶社工導覽虎尾糖廠夫妻樹的傳奇故事並參觀廠區，邀請大家春節期間到虎尾走春。

賴坤發指出，1906年日本製糖株式會社成立虎尾糖廠，開工時總面積11.5頃，歷經一百多年來，是台灣最珍貴的製糖產業文化，也是許多人記憶深刻、懷念的地方，今天台糖雲嘉區處捐贈沙拉油等台糖產品，祝福家扶受助家庭春節快樂。

雲林家扶25名社工員今天也首次參觀虎尾糖廠，糖廠人員導覽虎尾最美的林蔭大道及製糖工廠，從五分小火車滿載甘蔗進入廠區、過磅、餵蔗口、切割、壓榨、汽電共生、清淨及蒸發、結晶、分蜜、分裝，到最後產出甜蜜蜜的二砂糖。

大伙兒還分別參觀虎尾糖廠宿舍區、廠房區、公園區、鐵橋、五分車鐵道等，還有常被觀光客忽略的茄苳夫妻樹，至今已有百年樹齡，讓社工直呼過癮。

雲林家扶中心主任廖志文代表感謝台糖的捐贈，還讓社工深刻體驗製糖文化及糖廠歷史，其中締造百年糖廠傳說的夫妻樹更讓人津津樂道，值得遊客新春假期到虎尾走春。