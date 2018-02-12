中市春節交通疏運 啟動區域交控平台

春節期間熱門觀光景點、運輸場站、百貨商圈等，交通局將實施交通管制。（記者黃鐘山攝）

2018-02-12 14:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市農曆春節交通疏運計畫出爐，交通局12日表示，透過區域交控平台，監控交流道及聯絡道大量車流，各大商圈及熱門景點也將實施交管，除市區公車不打烊外，路邊汽機車停車格、停車場大都暫停收費5天。

交通局長王義川今天在市政會議報告指出，為紓解春節交通，市府已透過區域交控平台，於國道、台74匝道易壅塞路段設置觀察點，依車流狀況啟動應變機制，要求高速公路局放寬匝道儀控秒數，並利用資訊可變標誌、攝影機適時疏導。

台灣大道交流道及大雅交流道將增設引導牌面，分散車流，大雅交流道下交流道進市區方向，南向車道擬於過年前開通並開放通行，下大雅交流道車輛已可直通中清路，不必繞道環中路。

高鐵、台鐵和國道客運在春節各加開列車，交通局將在各火車站、轉運站周邊設有接駁公車，為配合台中車站廣場改造工程，台中客運與多家客運聯營的6187路、6188路、6899路、9010路、9012路、9015路、9016路等路線已調整至國光台中轉運站。

春節期間熱門觀光景點、運輸場站、百貨商圈等，交通局將實施交通管制；除夕至初五將減少部分路線公車班次，讓辛苦的司機可以輪休，並視營運需求依比例做調整；計程車費率則以平日照錶收費再加收50元，實施期間11日至20日。

路邊汽機車停車格、公有路外無柵欄機管制的平面停車場，15日至19日暫停收取停車費；新光三越、大遠百商圈周邊部分道路機車停車格，及惠新、惠安、台灣大道市政大樓附屬平面層汽車格及柵欄機管制停車場仍須收費。