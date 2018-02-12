解決大學申請衝堂 1600多校系釋出彈性做法

大學招聯會執行秘書戴念華解釋，為了解決今年大學申請第二階段甄試撞期，有1600多個校系提供彈性措施，讓考生可依個人需求安排時程。（記者吳柏軒攝）

2018-02-12 15:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學個人申請第2階段甄試爆高度衝堂，如4月14日當天就有600多校系甄試撞期，家長、考生質疑權益遭剝奪，大學招聯會經協調，今年共有1600多校系決定釋出彈性做法，考生可打電話、寄電郵安排個人甄試時程，以此權宜方便考生。

大學招生委員會聯合會執行秘書、清華大學教務長戴念華表示，今年參加大學申請的校系有2038個，但須第2階段甄試的校系為1834個，因有大學認為甄試衝堂嚴重，為考量考生權益，日前決議盼會員學校針對甄試衝堂的校系，提供彈性作法，如今統計各校回報，已有1600多個校系可提供彈性權益措施。

戴念華舉例，部分學校甄試日期分好幾天，會將考生做適當分流，也有校系的口試採上下午場，考生能依需求做選擇，但因為有部分校系已經將筆試、口試的時間寫上今年的招生簡章，為了公信力及穩定性，目前有234個校系無法提供彈性措施，須依簡章時間甄試。

但戴念華說，比對之前甄試撞期的數量，如單日最高達600多個校系撞期，如今無彈性的校系只剩234個，其中4月14日當天撞期的校系剩不到50個，衝堂已大幅減少。

戴念華說，因各校系的彈性措施皆不一，提醒考生23日收到成績單，選擇志願時應清楚比對校系的彈性措施，可上招聯會及大學甄選會的網站查詢「甄選日期彈性措施」，考生可依最多6個志願校系進行個人甄試時程安排，但須注意各校協助彈性調整的時間，如繳費前、繳費後或收到通知單等等。