台灣史前館與原發中心簽署合作 雙方遊客共享入館優惠

史前館長李玉芬（右）與原發中心主任曾智勇昨天簽署合作備錄。（記者黃明堂攝）

2018-02-12 14:33

［記者黃明堂／台東報導］台灣史前文化博物館與原住民族文化發展中心今天簽署合作備忘錄，互贈排灣族代表性的琉璃珠文創紀念品，象徵未來雙方將建立長期研究合作與互惠關係，提供雙方遊客入館優惠。

合作協議內容進一步說明：史前館將協助原發中心對廿23位地方文化館的專業人員進行培訓課程，內容包含課程安排並擔任師資，透過合作來協助培訓未來原住民族博物館的營運人才。

史前館也將與原發中心下屬的3個館所，透過文化部MLA計畫來協助他們策展與辦理活動，雙雙方遊客憑票根即可享有購票優惠。

史前館長李玉芬表示，史前館歷年來與各地方文物館，以大館帶小館的形式共同推動文物典藏與策劃展示及辦理教育活動，今年申請的文化部MLA計畫，也將與海端布農族文物館、花蓮壽豐阿美族文物館以及屏東來義鄉的排灣族文物館共同策展與推動文物保存，也將以合作行銷方式，提供雙方遊客互惠的優惠措施，以達到加乘宣傳的效果。

原發中心主任曾智勇強調，原發中心園區裡有16個原住民族群的文物、住屋與傳統樂舞，未來將與史前館共同培訓未來原住民族博物館的專業人才，一起為文化保存與傳承紮下根基。