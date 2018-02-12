新課綱教科書來不及？國教院：彈性先送審上學期用書

新課綱教科書來不及？國教院今天表示，彈性先送審上學期用書。（記者林曉雲攝）

2018-02-12 14:10

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱預計在明年（108年）上路，有教科書出版社認為來不及作業，還嗆聲要請求國賠。國教院教科書中心主任楊國揚今天表示，配合課綱審議進度，過去只有一個受理時間，今年改成三個，出版社可以在6月、8月及10月跨階段送審，且過去要一次送一整個學年教科書，今年也改成彈性可先送上學期用書，所有出版社都同意，對此彈性作法沒有太多異議。

媒體報導，翰林出版社國、高中國文教科書總召集人宋裕表示，包括88課綱、95暫綱、98課綱，都是公告2年後開始實施。反觀這次總共52頁的國語文課綱，1月才公告，卻要出版社6月送審，中間還夾著過年，「不到4個月可以編，根本來不及。」他還嗆教育部若硬要在108學年上路，教科書編出來的品質勢必較粗糙。教育部長不該為了面子掛不住，強行實施108課綱，將對台灣教育和學生受教權造成更大傷害，呼籲教育部將課綱延後一年上路。

楊國揚表示，配合12年國教課綱在108年實施，國教院分兩次和出版社作過充份的溝通討論，去年9月20日和12月5日，署長和院長與出版社溝通，為了配合課綱審議進度，落實108教科書的編審，過去只有一個時間點受理送審，今年改成3次：6月、8月和10月，出版社如果6月來不及，可延到8月，跨階段受理空間。

此外，楊國揚表示，以往國民中小學教科書都是一整個學年、上下學期一起送審，今年也彈性改成先送上學期用書，明年2月再送下學期用書。而在課綱審議完尚未發布前，國教院會先做好課綱修正對照表送出版社，以利出版社進行既定內容的調整更動，幫出版社爭取20天到半個月的時間。

對於出版社的反應，楊國揚強調，在課綱審議進度確認後，就會召開三方座談，加速教科書編審作業順利，對於教育部提出的方式，所有出版社都同意，出版社對這個內容沒有太多異議。