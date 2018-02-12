花蓮震災 17罹難者今公祭

花蓮縣政府今中午舉行震災罹難者公祭。（記者王錦義攝）

2018-02-12 14:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣6日深夜歷經規模6.0地震、花蓮市震度達7級，造成統帥飯店、白金雙星、吾居吾宿、雲門翠堤等四棟大樓傾斜坍塌造成17人死亡，花蓮縣政府今中午舉行公祭，總統府秘書長吳釗燮等人都到場致哀，陸委會主委張小月說，希望亡者能在天上得到永遠的安寧，這次中客有九人罹難，會全力的協助。

｢化哀傷為力量，擁愛重生。｣縣府民政處長蕭明甲說，公祭靈堂布置選用近四千朵大白菊，以「翅膀｣為意象，象徵追思緬懷與祝福意涵；縣府全力撫慰、陪伴罹難者家屬辦理殮葬事宜，並提供必要協助，殯儀館設有服務諮詢處，協助罹難者家屬辦理各項殮葬相關事宜。

而慈濟功德會、花蓮縣佛教會、國際佛光會、般若自在門協會、法鼓山花蓮辦事處、正德社會福利慈善基金會、花蓮城隍廟、基督教花蓮博愛浸信會等單位自10日起陸續在殯儀館為往生者誦經助念及祝禱，另於13日下午1時辦理頭七超薦法會。

縣府民政處指出，感謝花蓮縣葬儀商業同業公會、中華民國葬儀商業同業公會聯合會等民間社團給予支持奧援，提供專業服務及松成葬儀社協助公祭式場布置事宜。現場另有許多熱心志工提供現場家屬三餐、心靈諮商等，透過實際陪伴，助家屬早日走出傷痛。