木雕大師林進川花2年完成「十二生肖」終於亮相

林進川「十二生肖」由中山工商收藏。（記者洪臣宏攝）

2018-02-12 14:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商委請三義木雕大師林進川創作「十二生肖、六合貴人」，今天亮相。校長林昭億表示，每件生肖木雕意境寓深，期盼將十二生肖好的文化、品德帶給師生。

林進川曾入選全省美展，多次舉辦巡迴展、創作展，並應邀赴日本現場創作，廿年前曾為中山工商雕刻「佛陀講道」，這座用千年江西香樟木雕刻成的作品，成了「鎮校之寶」。

中山工商老師毛文珍再度邀請林進川創作，林花了2年，使用柏木完成作品，作品加底座有一人高，刀痕莽跡工藝為最大特色。

毛文珍說，這次林進川也使用電鋸，藉以凸顯「馬」奔騰意象，今年是狗年，他雕出母犬與2隻幼犬戲奪綵球，呼應「狗來富」財源滾滾主題，「牛」的身邊有不同面貌白鷺鷥點綴，花了3個月完成，時間最久，每座生肖各具亮點。

中山工商美術老師江沛航指出，林進川師承陳榮徵、劉明源，雖從學徒做起，但他博覽國內外群書，作品流露出深厚藝術底蘊，也展現了個人的人文素養，發人省思。

毛文珍說，兩兩相對的兩生肖是生命中的「貴人」，所以才會有「六合貴人」說法，互為貴人是學習與人為善的好起點，從自己學會幫助別人，貴人就會出現在身邊，希望作品能營造師生「教學相長相持」、「生活共善共享」的感動。