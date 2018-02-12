梨山到武陵農場賞櫻專車 手機購票不用等

豐原客運首次啟用ＱＲ電子票券，民眾上武陵賞櫻花，可線上預約購票。（記者歐素美攝）

2018-02-12 14:16

〔記者歐素美／台中報導〕2月16日至25日是武陵農場櫻花季，以往民眾上山賞櫻，要搭乘豐原客運梨山賞櫻專車，得到梨山遊客中心買票，有時一排就是5、6小時，豐原客運今年首次啟用ＱＲ電子票券，民眾利用手機預約訂票不用等！

中橫公路谷關到德基路段中斷後，豐原客運6506號「幸福巴士」20年來行駛豐原經清境農場、武嶺、松雪樓至梨山，全線167公里，行駛時間約5小時30分鐘，每天上午9點10分從豐原站發車，一天一班；民眾若要到武陵農場，則可於下午4點50分，在梨山轉搭6508號公車，行駛路線約25公里，車程1小時，隔天上午6點半，再從武陵農場搭乘6508號公車到梨山，再搭6506下山。

武陵農場於101年實施櫻花季交通管制後，豐原客運除原本固定的班次外，櫻花季期間，並加開梨山到武陵賞櫻專車，每天上午7點、9點半及下午1點共三時段，依人數多寡加開班次，並於每天下午6點開賣隔天的票，許多民眾為了上山賞櫻，常中午就必需到梨山遊客中心排隊等候買票，有時一排就是5、6小時。

豐原客運今年首次啟用ＱＲ電子票券，民眾只要手機下載「巴士趣」APP，即可透過網路預約及線上付款，購買梨山到武陵農場的賞櫻專車來回車票及武陵農場門票，並於上車時出示手機QR code即可搭乘。

豐原客運董事長林伯洋表示，這項全國客運業者首次QR電子票券於2月1日啟用後，今年2月16至25日武陵櫻花季遊程套票目前已賣出8成，成功疏解遊客現場排隊人潮，預計今年第二季起，並將進一步開放一般時段的「幸福巴士」訂票，讓往返梨山及台中的旅客不用擔心到了車站，卻因乘客太多搭不上車，保障旅客乘車權益。

豐原客運今天上午在豐原總站舉辦ＱＲ電子票券啟用記者會，立委江啟臣及市議員陳本添、張瀞分等皆出席，江啟臣笑稱「幸福巴士」路線剛好是其選區，他以這條路線感到幸福、感到關懷。

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