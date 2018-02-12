六甲媽祖廟「戊戌年槃瓠土狗旺旺來」啟燈

六甲媽祖廟春節期間有「戊戌年雞飛狗跳點燈秀」，今日舉行揭燈儀式，以台灣特有「台灣土狗」為設計概念，主燈「槃瓠旺新春」腳踩元寶，祈來年大家大富大貴，經濟起飛。（記者王涵平攝）

2018-02-12 13:59

〔記者王涵平／台南報導〕六甲媽祖廟春節期間有「戊戌年雞飛狗跳點燈秀」，今日舉行揭燈儀式，以台灣特有「台灣土狗」為設計概念，主燈「槃瓠旺新春」腳踩元寶，祈來年大家大富大貴，經濟起飛。

六甲媽祖廟舉辦「槃瓠旺新春」系列活動，從2月15日（除夕夜）起至3月2日（元宵節）止為期16天；有除夕跨年晚會、璀璨祈福點燈秀、守歲迎新拜頭香、彩繪燈籠秀創意、動動身體搖元宵、赤山二保半祈福繞境等系列走春活動。

今天揭燈儀式，打造1隻六甲地區專屬『槃瓠土狗』，『槃瓠，又稱為葫蘆狗』謠傳是中國南方的神犬，具有旺財好運的神威，以台灣土狗為設計概念，身上的花朵與穀物代表的是家鄉的物產豐饒，也代表不忘本。

六甲媽祖廟特別規畫安排在除夕夜、大年初一至初二晚上，安排『戊戌年雞飛狗跳 點燈秀』，結合百萬燈光音響及大型魔術秀，創下台灣首次點燈、光雕、魔術及舞蹈的表演結合，不容錯過這精采好看的節目。主題音樂融入台灣民謠、廟會慶典、及年節氛圍的音樂元素，藉此展現出除夕夜拜頭香的年節氣氛，搭配新生代舞蹈團彩鳳齊飛的優雅舞姿，精彩絕倫的舞蹈呈現，絕對是一場浩瀚氣勢及具有傳統風味的節慶活動。點燈時段如下：除夕夜晚上11點（子時）；大年初一晚上7點、8點、9點；大年初二晚上7點、8點、9點。