質疑水保是豆腐渣工程 環團籲檢調查明龍崎掩埋場

環團提出勘查照片，質疑歐欣掩埋場的水保工程排水溝嚴重龜裂、崩壞，品質堪慮。（台南社大提供）

2018-02-12 14:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南龍崎世界級的白堊泥岩自然地景，計畫設置歐欣事業廢棄物掩埋場，引起地方及環團強烈抗爭。台南社大環境行動小組召集人、中華醫事科大副教授黃煥彰今天針對南市水利局及歐欣公司日前對外的說明，提出多張崩壞的水保照片，質疑歐欣的水保工程是豆腐渣工程嗎？水利局有做好監督嗎？歐欣股東退輔會是否浪費人民的血汗錢？要求檢調單位查明。

水利局則表示，該局會依法做好監督，如有相關檢舉，將會派員前往勘查，並要求歐欣公司確實做好水保設施。

黃煥彰表示，歐欣說台灣為一個造山作用活躍的活動構造區，斷層分布全台，地表抬升與崩落、地震皆為自然現象，但並非一味禁止開發，而是了解問題所在，以科學方法尋找證據，然後研討對策，納入規劃設計，以工程技術減低及預防災害。

他表示，以靈隱寺旁的B工區的水保工程品質來看，該區經南市府准予核備於103年2月25日動工施作，104年8月因局部毀損再度重作與擴大施工，並於105年5月完工。但經他們追查，卻是排水溝嚴重龜裂、鋼筋扭曲外露變形，「這是豆腐渣工程嗎？」

另外，反對設置掩埋場的牛埔里長陳永和先前也出示多張照片及影片，抨擊業者聲稱已投入近4000萬元進行水保工程，指該工程是豆腐渣工程，完全沒有水保效果，部分地貌明顯因擠壓而斷裂變形。「歐欣完工只有8個月，就已龜裂嚴重，這樣的工程品質，有誰願意相信歐欣公司的誠信？」

黃煥彰質疑說，根據媒體報導，歐欣公司說為了去除民眾疑慮，而提出多項承諾，例如已花了近4000萬元從事水土保持緊急防災，讓山上唯一住戶免於長期受風災所苦。然經查證歐欣的財務報表每年是約以1500萬的速率虧損，那這筆近4000萬的水保工程經費是由誰出的？

他說，退輔會是股東，具監督責任，呼籲台南地檢署與廉政署應查明退輔會，相關人員是否浪費人民的血汗錢？同時應查明土木技師與台南市水利局認定與監督的責任。

歐欣公司則表示，101年8月龍崎區牛埔里州界第6鄰及高雄內門區內東里州界第14鄰的居民陳情，由於該區有山坡地坍塌情形，希望該公司協助施作水保工程。101年10月南市水利局現勘確認有搶修防災必要，但該地跨台南與高雄兩市，應由兩市協調處理。

歐欣表示，由於台南側的土地為該公司所有，因此為了敦親睦鄰，針對自有土地部分提出緊急水保防災計畫並自行出資，於105年7月完工。目前該區範圍狀況大致良好，雖因105年嚴重風災略有損傷，但對整體山坡的保護仍有實質作用，牛埔里州界民房依然安全無虞，水保成效明確。

環團質疑歐欣掩埋場的水保工程鋼筋扭曲外露變形，嚴重崩壞，「這是豆腐渣工程嗎？」（台南社大提供）