改變台灣長照從雲林開始 副總統陳建仁慰勞照服員

副總統陳建仁（右）專程到雲林縣老人福利保護協會褒忠長泰老學堂探訪。（記者廖淑玲攝）

2018-02-12 14:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕副總統陳建仁今天專程到雲林縣老人福利保護協會褒忠長泰老學堂探訪長輩，致贈加菜金慰勞照顧服務員的辛勞，在春節前祝福大家平安喜樂，肯定改變台灣長照從雲林開始。

透過居家照服員的專業與陪伴，讓照顧老人不再是把屎把尿，雲林縣老人福利保護協會帶動長輩來到小規模多機能服務中心，將購物、散步、種菜、挑菜等居家生活融入復健，改變長輩認知與觀念，重新找回自主意願與生活能力，獲得中央高度肯定，從總統蔡英文到行政院長賴清德都曾拜訪，今天連陳建仁都來賀節。

雲林縣老人福利保護協會執行長林金立表示，長泰老學堂褒忠日照中心民國105年6月21日開幕招生，提供褒忠、元長、土庫等鄰近地區長者日間生活照顧、日常生活能力回復、步行訓練等，深入社區照顧理念，現有30名學生，享受朝8晚5的愜意老人學習生活。

林金立以該協會提供居家服務、日間照顧、送餐、家庭托顧、喘息服務等多元化服務；其中居家服務部份由20名居家服務督導員和145名居家照顧服務員共同守護1244名長輩，也因為多了這群居家服務督導員導入專業，讓雲林長照更具彈性、更有效率。

78歲的阿全伯中風後沒辦法下田工作，臉上失去笑容、因一場意外車禍造成癱瘓的阿榮，對於獨立照顧他且又年邁的媽媽而言，身心都是一大煎熬，直到居家照服員介入協助後，才讓他們及家屬找到重生。

陳建仁視察後肯定自立支援照顧模式，提供長輩更好的個別化服務，也和在場的照服員閒話家長，獲悉劉素麗、林鳳英等照服員和受照顧長輩及家屬間有如親人的互動及溫暖故事，也代表總統蔡英文向大家致謝。

陳建仁並致贈加菜金和福袋，直言退休後也要來當志工，贏得全場鼓掌叫好，林金立回贈長泰老學堂的愛心T恤，感謝中央及地方的支持。

副總統陳建仁和長輩們一起玩互動遊戲。（記者廖淑玲攝）

副總統陳建仁到雲林縣老人福利保護協會褒忠長泰老學堂向大家提前拜年。（記者廖淑玲攝）

雲林縣老人福利保護協會執行長林金立（左二）簡報。（記者廖淑玲攝）

副總統陳建仁由雲林縣長李進勇等人陪同視察褒忠長泰老學堂。（記者廖淑玲攝）

副總統陳建仁和照服員大合照，熱絡互動。（記者廖淑玲攝）

雲林縣老人福利保護協會執行長林金立說明該會推動長照自立支援系統。（記者廖淑玲攝）