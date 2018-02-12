雇主必看 要求幫傭移工大掃除恐罰15萬

2018-02-12 13:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕年關將近，新北市政府勞工局指出，許多雇主未加詳查即僱用他人所申請的外國人，甚至誤以為只要持有合法居留證或留學生，即可在台工作，直到被查獲才知誤會大了。新北勞工局針對農曆年節提出3大提醒，不可違反就業服務法非法聘僱；不可指派外籍勞工從事幫傭照顧小孩、大掃除、洗車等工作，或借給鄰居、親友及工廠使用；也應提供勞工適當休閒娛樂。

勞工局指出，雇主若違反就業服務法非法聘僱，將面臨最高75萬元罰鍰；指派從事幫傭的外籍勞工照顧小孩、大掃除等工作，或借給鄰居、親友及工廠使用，等等指派外勞從事許可外工作，最高可罰15萬元。

勞工局長謝政達表示，雇主聘僱外國人從事工作採申請許可制，只有外籍配偶和持有「工作許可證的留學生」才可直接聘僱。

因此，遇到自稱外籍配偶的應徵者，記得查驗居留證及依親戶籍資料等正本證件，並拍照存證，以免僱到假冒新住民身分的非法外勞。而僱用留學生需檢視「工作證」、「居留證」及「學生證」，並留意工作證的許可期間，避免違法。

勞工局表示，去年外勞檢查裁罰案件共有664件，其中「雇主未經許可非法容留及僱用外勞」有396件（佔59.6％）案件最多；外國人未經雇主申請許可，在台工作有85件（佔12.8%）次之；雇主指派外勞從事許可以外工作有54件（佔8.1％）第三。

勞工局特提醒，雇主常認為沒給外國人薪水，就不算僱用，基於友誼的幫忙或「以工換餐」不會違法，殊不知已構成非法容留，依然觸法。雇主上勞動部勞動力發展署網站了解聘僱法令，如要確認外國人在台居留身分，可向內政部移民署（02）2388-9393查詢。