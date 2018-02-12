花蓮震災 台商透過國民黨捐款4千萬

2018-02-12 13:52

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今表示，針對花蓮強震造成慘重災情，在對岸打拚的大陸台商感同身受，紛紛透過國民黨大陸事務部表達關心。全國台企聯、各地台商協會也踴躍捐助，迄今捐款超過4000萬元新台幣，個人捐款也高達600多萬元新台幣。

國民黨大陸事務部今表示，大陸台商對於震災的救助不落人後，展現對故鄉的熱愛，期盼社會各界瞭解台商的貢獻，政府也應更重視、改善兩岸關係。

國民黨統計已知捐款統計如下：全國台企聯600萬元、北京市台協150萬元、上海市台協600萬元、天津市台協100萬元、東莞市台協500萬元、昆山市台協470萬元、廣州市台協720萬元、深圳市台協500萬元、惠州市台協200萬元、順德市台協100萬元、佛山市台協100萬元、重慶市台協100萬元、青島市台協10萬元。

個人捐款部分則為：全國台企聯常務副會長、運時通集團董事長陳燕木170張床墊（價值約141萬元）；全國台企聯常務副會長謝智通20萬元；全國台企聯常務副監事長、羅莎食品董事長鄭聰俊100萬元；全國台企聯副會長、北京台協常務副會長、僑福芳草地總經理賴國賢200萬元；全國台企聯副會長、東莞台協會長蔡俊宏100萬元；全國台企聯顧問、北京捷安特京商貿有限公司董事長林清發100萬元；全國台企聯理事、青島市台協會長張新政10萬元；全國台企聯理事徐正文10萬元。