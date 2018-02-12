動物煉獄？ 淡水私人狗場驚見犬屍及殘骸

動保處已陸續將207隻犬貓收容、醫治。（新北市動保處提供）

2018-02-12 13:44

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市動保處接獲台灣防止虐待動物協會（TSPCA）通報，指淡水區小坪頂深山某私人狗場飼養不當，甚至舉證「狗吃狗」影片。動保處到場發現狗場環境惡劣，淤泥、糞尿堆積、老鼠橫行，更驚見死亡犬隻及殘骸，活著的犬貓毛瘦成皮包骨。動保處約談飼主陳喜紅，並將依違反動保法第25條規定移送，飼主面臨2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，另依動物傳染病條例規定處3至15萬元罰鍰。

動保處2月6日調集多位獸醫師、動保員及TSPCA執行長姜怡如等20多位志工當場查看，發現場内飼養犬200隻，貓7隻，空氣瀰漫著糞臭及屍臭味。動保處將38隻犬隻帶回治療，其餘犬隻全數收容，並約談7旬飼主陳喜紅，後續將送驗犬隻遺體。

飼主陳喜紅表示，自己上了年紀，沒有體力妥善照顧如此大量的犬隻，才會導致飼養環境越來越糟糕。仍遭以違反動保法第25條規定移送地檢署偵辦，最高可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，飼主將不得再飼養寵物，否則處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

動保處長陳淵泉表示，感謝TSPCA檢舉並共同投入救援，但因各動物之家在短時間內共收容207隻犬貓，壓力不小，請各方愛心人士踴躍認養。倘民眾發現周遭住家有飼養不當之情事，請立即通報市民專線1999或動保專線02-29596353。

淡水區小坪頂深山某私人狗場環境惡劣，淤泥、糞尿堆積、老鼠橫行，更驚見死亡犬隻及殘骸，活著的犬貓毛瘦成皮包骨。。（新北動保處提供）

動保處已陸續將207隻犬貓收容、醫治，也送驗現場犬隻遺體。（新北市動保處提供）

淡水區小坪頂深山某私人狗場環境惡劣，淤泥、糞尿堆積、老鼠橫行，更驚見死亡犬隻及殘骸，活著的犬貓毛瘦成皮包骨。。（新北動保處提供）