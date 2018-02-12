可掌握未來12小時空品 進化版「環境即時通」APP上線

環保署長李應元邀請民眾使用環境即時通APP 3.0。（環保署提供）

2018-02-12 13:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕每日空氣品質為民眾關心的生活議題，但過去環保署在預報上僅能提供未來3日數據，範圍也限制在全台7個空品區，不過環保署今天推出「環境即時通」APP 3.0版，預報時間將進化到可提供未來12小時逐時預報，範圍也細緻到可以提供全台77個空品測站資訊。

環保署長李應元表示，環境即時通3.0比起二代改善許多，也是國內首次運用大數據及人工智慧提供即時預測，並整合了氣象局300多個氣象站及環保署過去77個空氣品質監測站資料，預測將更精準。他指出過空品預報是3小時，且範圍是一整個空品區，現在將縮短到12小時逐時預報，範圍也變成76個測站，更能符合當地狀況。

環保署監資處長張順欽提到，目前我國當天空品一天預報3次，包括上午10點半、下午4點半及晚上10點，未來的空氣品質則預報3天，現在將加入未來12小時逐時預測，透過視覺化的動態趨勢圖呈現，民眾只要透過單指滑動APP就可查閱過去、現在及未來每個小時的空品變化，能確實了解自己所在地空氣品質，更貼近生活。

張順欽說，過往可能只是某個地區的某個時段是紅色警戒，並非長時間或整個區域都如此，新版APP將會更有效釐清。且相較於日本，空氣品質預報是授權地方政府依據《PM2.5注意喚起暫行指導原則》，每天發布2次，台灣透過這樣預報機制的加強建立，已經比日本更為嚴謹。

李應元也邀請民眾多使用新版APP，他表示民眾不論是上班上課，還是從事戶外活動，都能透過環境即時通APP知道空氣概況，預先做相關規劃，而環保署也會繼續努力改善空氣品質，希望未來可以回到都不用關切空氣品質的情況。