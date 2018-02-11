公路總局春節連假推好康，搭國道客運享票價85折及轉乘雙重優惠。（記者李容萍攝）

2018-02-11 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕今年春節連假，搭乘交通部公路總局核定的86條國道客運路線有全票85折優惠票價，新竹區監理所為分散返鄉出遊的車流及人潮，結合桃園、中壢、新竹等客運公司，針對民眾持電子票證（未被鎖卡）搭乘台鐵或國道客運後，於10小時內刷卡轉乘桃園地區的市區客運及公路客運可再享有一段票（或基本里程8公里）的免費優惠，且為方便旅客返鄉過節及出遊，實施優惠日期提前自14日凌晨0時起至20日晚上12時止。

公路總局這項春節連假搭國道客運享票價85折及轉乘的雙重優惠，可至公路總局網頁https://ppt.cc/fiAw1x連結查詢；像是桃園往台中優惠票價為205元，桃園往高雄優惠票價為465元，中壢往台中優惠票價為175元。

另外，台灣好行部分，考量春節連假也有大量之觀光旅遊人潮，將比照暑假提供32條路線實施電子票證半價優惠措施。

至於年假想到主題樂園遊玩的民眾，可多加利用客運優惠套票，例如新竹客運「5653路線班車中壢-六福動物園」持當日購票證明至六福村購買門票享全票599元優惠、台聯客運公司「5350路線班車台北市-小人國-六福村」也提供客運套票享好康活動。