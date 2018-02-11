趕辦年貨人潮湧出 停車場客滿、道路塞

草屯年貨大街9日開始營業後，天天人潮眾多，讓附近停車場也天天客滿。（記者陳鳳麗攝）

2018-02-11 22:03

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣唯一有年貨大街的草屯鎮，9日起緊鄰市集的停車場即天天客滿，市區出現罕見汽車排隊等進停車場，及周邊道路壅塞的狀況，草屯警方動員警力疏導交通，鎮公所也在附近的立體停車場清點車位數，引導民眾改到該處停車。

南投縣草屯鎮的年貨大街擁有30多年歷史，每年的除夕前6天，開始封閉碧山路公有市場到虎山路之間的路段，搭棚子讓民眾來此擺攤做生意，9日起到小年夜有105攤賣春聯、糖果、乾貨、衣服、小吃等年貨，還有遊戲攤位，因為是全縣唯一的年貨大街，9日起即每天人潮不斷。

最讓鎮民嘖嘖稱奇的是，緊鄰年貨大街的中正路臨時停車場，有180個停車格，從9日起每天都客滿，想停進該停車場的汽車，都在場外排隊，導致中正路段也車滿為患。

年貨大街周邊的道路，週六和今天週日都是車潮洶湧，其中原本就路幅小的中山街，及糖果餅乾批發店多的青雲街，有民眾違規暫停汽車，道路就大打結，草屯警方曾數度前往交通整頓。

草屯鎮中正路臨時停車場一位難求，鎮公所建議民眾，可改停公有市場地下停車場，及虎山路、明賢街口的立體停車場，但是公有市場地下停車場位在年貨大街區域內，民眾只能從中正和興三街進出。