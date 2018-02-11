回憶永遠不嫌早！美夫婦與「未來寶寶」合照

美國1對夫妻帶著裝箱內的冷凍胚胎到處拍照引起話題。（圖擷自臉書）

2018-02-11 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州1對夫妻因為生不出孩子，妻子薩曼莎（Samantha）決定以人工方式受孕。他們為迎接誕生的喜悅，拿著1個紙箱內裝著冷凍胚胎的「未來寶寶」到處玩耍、合影留念。這些創意照近期公布後，引起網路瘋傳、媒體報導。

綜合媒體報導，薩曼莎因為被診斷出患有多囊性卵巢症候群、子宮內膜異位等健康問題難以受孕。得知無法懷孕的夫妻倆並未放棄，妻子冷凍自己的胚胎，進行試管受精懷孕。

2016年11月這對夫妻搬家時，打算將冷凍胚胎送往新家附近的診所，但擔心快遞公司亂丟包裹，他們決定親自運送胚胎。事後，胚胎經醫生放置容器內並告知能度過2天。夫妻倆抓緊這珍貴時光，帶著裝在紙箱內的冷凍胚胎四處拍照留念。

他們帶著箱子到公園玩耍，並拍下許多親子照，一起打棒球、溜滑梯、盪鞦韆，買快樂兒童餐給它，甚至帶著它與未來阿公、阿嬤見面。事後胚胎順利植入薩曼莎體內，2017年8月她成功生下健康的3胞胎。

近期國外瘋傳這些創意胚胎照，薩曼莎回憶當時，因為不知道會不會受孕成功，所以先拍照慶祝有六個可行的胚胎。她也開玩笑的說：「將來會叫孩子把這些趣味照放到臉書，好好緬懷一下」。

等到你了，孩子。（圖擷自臉書）

來爸爸教你打棒球！（圖擷自臉書）

盪鞦韆，飛高高。（圖擷自臉書）

推著嬰兒車的準媽媽。（圖擷自臉書）

孩子乖，來帶你吃麥當勞兒童餐。（圖擷自臉書）

阿公、阿嬤跟未來孫兒見面。（圖擷自臉書）