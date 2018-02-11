越晚越冷 台南以北低溫9度 週二開始回溫

各地越晚氣溫會越低，但到小年夜之後便會開始回溫。（資料照）

2018-02-11 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕受寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫呈現越晚越冷的趨勢，預測今晚至明（12）日清晨台南以北及宜蘭低溫僅9至11度，高屏及花東也只有12至14度。《天氣風險》預估，週二白天起溫度逐漸回升，但是夜晚清晨溫度仍較低，呈現日夜溫度差異變化較大的情況，一直到除夕（15）日溫度會逐日上升，天氣也將維持穩定，大部分地區將是多雲到晴天氣型態。

據《中央氣象局》預報，受寒流影響，明天白天高溫在北部、東北部及東部約15至17度，中南部及東南部約18至22度；而由於乾空氣影響，水氣明顯減少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅花、東地區有零星短暫雨。

花蓮今晚至明晨氣溫約12至15度，提醒當地民眾及救災單位留意夜晚較寒冷，應注意保暖；今晚至明日為多雲短暫雨的天氣；由於連日降雨土壤含水量較高，加上台灣東部地區近期地震頻繁，路基、邊坡土石易鬆動，並有坍方、落石的風險，提醒欲行經蘇花公路、中橫公路等路段的用路人應特別留意路況資訊。

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天（11日）下午增強為今年第2號颱風「三巴」（Sanba，大三巴牌坊，澳門提供），未來路徑將朝菲律賓前進，對台灣沒有直接影響，但需留意水氣間接影響過年天氣。

另外，強烈東北風影響，台南以北、東半部地區、恆春半島及各離島沿海空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，並有較大風浪，海上作業或海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，明日高屏地區因擴散條件不佳空氣品質指標（AQI）為「橘色提醒」（對敏感族群不健康）等級；馬祖、金門受境外汙染物漸歇移入影響空氣品質為「橘色提醒」等級，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。