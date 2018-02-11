不強制納勞保 全國23.5萬外籍家庭看護在勞保網外

2018-02-11 17:06

〔記者李雅雯／台北報導〕菲律賓籍家庭看護工美樂蒂（Melody Albano de Castro）在花蓮地震中不幸罹難，由於未有勞保，未能領取相關給付。根據勞動部勞動統計資料，目前全國外籍家庭看護工、家庭幫傭計有23萬5316人，他們恐都同樣面對承擔職場職災風險，落在保險網外的問題。

按勞動部勞動統計去（2017）年12月最新統計資料指出，全國外籍家庭看護工和家庭幫傭約有23.5萬人，佔在台外籍移工人數三成四八。依據勞工保險條例，這群受僱於一般家庭、自然人的外籍家庭看護工和幫傭為自願投保勞保對象，未強制納入勞保。勞保有傷病、職災、生育、失能、死亡和老年退休等六項主要保障給付，未投保勞保的外籍家庭看護工、家庭幫傭未能納入社會保險網。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，外籍看護工在工作上會因為家務打理受傷，也有可能在推著坐輪椅老人外出時車禍，這是他們的職場風險，卻因為沒有投保勞保，而缺乏相關給付，勞動部長期漠視這些狀況，拒絕將外籍家庭看護工、家庭幫傭放在勞工的位置去討論，這只是在幫雇主降低成本；儘管大部分的外籍移工會另外投保意外險等商業保險，仍少了應納保的勞保。

「外籍看護工和台灣長照制度息息相關」，陳秀蓮認為，台灣長照制度如何發展和規劃，其中有個關鍵要件是政府如何看待這群外籍看護工。

針對此項議題，勞動部指出，不管本國籍或外籍，家庭看護工或其他家事勞工因為工作時間起迄難以界定釐清，未能適用勞基法相關規定，未強制投保勞保，勞動部會配合衛生福利部的長照規劃，維護家庭看護工或家庭幫傭的勞動權益。