警犬萌咬10元紅包 新北福袋限量發放

新北市長朱立倫今天早上到蘆洲湧蓮寺和三重義天宮發送福袋和春聯。（記者陳心瑜攝）

2018-02-11 17:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長朱立倫今天到蘆洲湧蓮寺及三重義天宮參拜祈福，並發送限量新北「狗來旺福袋」及春聯，和民眾拜年，共發出3千份福袋。新北市政府民政局表示，「狗來旺」福袋裝有金狗與紅旺字結合的狗來旺卡片，以狗咬10元硬幣的意象，象徵新的一年財源滾滾，福袋背面還有明星警犬福星的可愛身影。

湧蓮寺及義天宮都鄰近菜市場，除了市場擠滿辦年貨民眾，廟埕也大排長龍，不少民眾更爭相與朱立倫合影留念，場面熱鬧。

朱立倫參拜時祈求風調雨順、國泰民安，並向一早就來排隊的熱情民眾賀年「十全十美」、「狗來旺」，朱立倫表示今年的「狗來旺」福袋，內裝10元紅包，背面是警犬可愛模樣，咬著硬幣，搭配國人喜愛的大紅色設計，加上斗大燙金的「旺」字，十分搶手。

朱立倫也盛讚湧蓮寺熱心公益不落人後，第一時間捐款上千萬元，為社會提供了安定人心的正面力量，感謝湧蓮寺對社會公益與教化的奉獻。

新北市民政局表示，市長朱立倫除夕當天也會到板橋慈惠宮、板橋接雲寺和中和福和宮發放福袋，和民眾拜年，年後的24日、25日兩天也會至各宮廟發送。