日官員專程來台 手作拉麵為飛虎將軍過年

那珂市政府建設部長引田先生，特地來台親自製作蕎麥拉麵陪飛虎將軍過年。（記者蔡文居翻攝）

2018-02-11 16:51

〔記者蔡文居／台南報導〕奉祀日本二戰飛官杉浦茂峰的台南飛虎將軍廟，日本人感念台灣人建廟奉祀，每年造訪者絡繹不絕。飛虎將軍母親的故鄉日本茨城縣那珂市，市政府建設部長、蕎麥麵達人引田先生，在農曆過年前，特地搭機來台，親自製作蕎麥拉麵陪飛虎將軍過年，讓飛虎將軍也能品嘗到家鄉蕎麥麵的滋味。

茨城縣那珂市政府建設部長引田先生及其同事山田先生、以及那珂市國際交流協會會長高畠清秀先生等人，於週四特別搭機來台，今天返回日本。他們週六前往拜會海尾朝皇宮管委會，受到主委吳進池等委員熱烈的歡迎。

隨後一行人特別到朝皇宮角頭廟鎮安堂（飛虎將軍廟），由引田先生在廟埕手作蕎麥拉麵，祭拜飛虎將軍，讓飛虎將軍在農曆過年前，也能品嘗家鄉蕎麥麵的滋味。

引田表示，日本人過年時都會吃蕎麥麵，此次特別帶著料理工具，前來飛虎將軍現場手作蕎麥麵，除祭拜飛虎將軍外，也與海尾鄉親及台南市民分享。

吳進池表示，非常感謝日本友人前來，手作蕎麥麵陪伴飛虎將軍過年，促進台日文化交流，朝皇宮在大年初一到初三，也會準備提供「平安圓」，歡迎各界鄉親一起來迎春。

飛虎將軍本名杉浦茂峰，地方盛傳，二戰時期，當時杉浦為了避免傷及無辜，避開人口密集的海尾寮村落，而墜毀於村外漁塭區。大家感念杉浦捨已救人，在海尾朝皇宮主神大道公協助下，於1970年建廟奉祀，取名鎮安堂，杉浦也升格為神，被封為「飛虎將軍」。

那珂市政府建設部長、蕎麥麵達人引田先生（左二）。（記者蔡文居翻攝）