大里國光花市迎新年 連續營業11天

大里國光花市連續營業11天不休息，今天假日吸引不少民眾到場買花。（記者陳建志攝）

2018-02-11 17:01

〔記者陳建志／台中報導〕台中最具規模的大里國光花市，為了迎接即將到來的農曆春節，從10日開始到大年初五，連續營業11天不休息，今年因天氣寒冷，花卉生長受影響，蘭花量少價揚平均上漲約2、3成，其他的金桔、菊花、銀柳，還有水仙、長壽花等草花價格平穩，民眾可趁著過年前買盆應景花卉，讓家裡增添過年氣氛。

大里農會專員施連昌今天表示，國光花市今年邁入第33年，是台中規模最大的花市，因15日就是除夕，民眾習慣在家裡擺盆應景花卉，增添過年氣氛，為了方便民眾採買，花市從昨天開始到20日（大年初五），每天上午9點營業到下午6點，連續11天不休息。

施連昌表示，今年春節花卉仍以蘭花、金桔、銀柳、香水蘭、菊花、鳳梨花、水仙為大宗，其中蘭花因帶有吉祥、喜慶的味道，不管是蝴蝶蘭、報歲蘭、文心蘭都賣得都不錯，強調花市內除可買花，還有農產年貨、藝品、盆栽、雅石等，適合春節全家一起走走、逛逛。

蘭花業者江萬讚表示，今年受到外銷越南，以及連續3波寒流影響，蘭花產量減少，平均價格約上漲2到3成，一般小盆花售價在300到500元左右，較大盆的則約2000到3000元間，喜氣的紅花、粉紅花最受消費者青睞，建議民眾越早選購，可買到新鮮、品質好的花卉。

草花業者鍾孟璂表示，往年過年前一週買氣就爆發，但今年受到寒流影響民眾不想出門，直到這幾天買氣才回籠，今年草花價格平穩，包括長壽花、大理花、繡球花、風信子都是適合擺在家裡的應景花卉。

另外金桔、菊花也是過年民眾喜歡擺設的花卉，業者劉再雄表示，金桔依大小盆，價位從150元到2000元都有，並提醒消費者，金桔買回家擺在室內2、3天後，就要拿到陽台曬太陽，尤其澆水後要等到土壤變乾後再澆，每天澆水反而容易掉葉。

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