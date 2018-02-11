南投新中橫坍方災情擴大 土方量增至5千噸

南投縣信義鄉台21線新中橫公路望高路段坍方災情，今日持續擴大，邊坡裸露，滾滾而下的土石將部分路面吞噬。（記者謝介裕翻攝）

2018-02-11 16:32

〔記者謝介裕／南投報導〕惡劣天候下，南投縣信義鄉台21線新中橫公路望高路段坍方災情持續擴大，公路總局信義工務段在今日下午4時許，山上再度飄雨、起霧後，確定已無法如原先預定時間，在今日下午5時30分以前將道路搶通，至於南投縣信義鄉與嘉義縣阿里山之間中斷的交通，何時能恢復通車?得視天候狀況而定。

台21線新中橫公路為連結日月潭、信義東埔溫泉區、玉山國家公園與阿里山的重要觀光動線，因花蓮強震加上陰雨綿綿，導致望高路段原已不穩定的地層顯得更加脆弱，在昨（10）日無預警發生大坍方，造成南投與嘉義兩地往來交通中斷。

公路總局信義工務段長張玄政指出，昨日新中橫望高寮坍落的土方量約1600噸，好不容易清了1000噸，怎料，今日清除、清運過程中，因天氣變化太大，時晴時雨、熱漲冷縮等種種因素，以致又接連發生多次坍方，滾滾而下的大小土石，不但吞噬路面，甚至將部分路旁護欄砸毀，累積土方量還比原先多出約3倍、5000噸，可說是愈清愈多，實令人傷腦筋﹗

張玄政說，該工務段會加快坍方清除進度，但也必須天候配合，並做了最壞打算就是春節前新中橫南投縣方面路段無法搶通，因此提醒民眾要前往阿里山或玉山國家公園塔塔加地區，可沿國道3號或1號由嘉義沿台18線進出，以免白跑一趟。