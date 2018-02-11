國中生主動送年菜 獨居長輩笑呵呵

華山基金會南庄天使站站長徐敏慈帶著三灣國中的學生探訪獨居阿公，並贈送上年菜。（記者鄭名翔攝）

2018-02-11 16:34

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣國中5名女學生，日前聽到華山基金會南庄站為弱勢獨居長輩招募年菜，不僅將零用錢捐出，還利用寒假時間主動擔任義工，協助華山基金會四處發送年菜、探望阿公阿婆，許多長輩看到青春洋溢的女孩來訪，有如看到自己的孫女，開心的話匣子停不下來。女孩們還悉心幫長輩擦上護手霜並戴上手套，讓阿公阿婆倍感溫馨。

負責照顧三灣、南庄獨居弱勢長輩的華山基金會南庄天使站站長徐敏慈，去年底陸續到各學校為弱勢長輩募集年菜，三灣國中學生在聽聞長輩處境後後熱心詢問，想為社區獨居的阿公、阿婆盡一份心力，除了將自己的零用錢捐出認養年菜，更主動用寒假時間跟著華山基金會訪視長輩。

昨早徐敏慈領著5名三灣國中學生，一一拜訪三灣地區的弱勢獨居長輩，小女孩們悉心為阿公、阿婆介紹年菜，叮囑保存方式，並且輪流為他們量血壓，關心長輩的健康狀況，同時還幫忙擦上護手霜、戴上手套，窩心舉動讓長輩們笑呵呵，宛如看到自己的孫女，開心地不斷與學生們聊天，即便在寒冷的嚴冬中屋內也充滿溫暖。

徐敏慈表示，華山基金會南庄天使站長期缺乏義工，而三灣國中的學生主動伸出援手，關懷社區弱勢、獨居長輩，不但讓長輩們重溫天倫、感受社會溫暖，也期盼讓她們善良的舉動鼓勵更多善心投入，目前全苗栗為獨居長輩募集年菜距離目標還差約4成，希望社會大眾能有錢出錢、有力出力，一起讓長輩們過個溫馨新年。捐助管道：http://www.elder.org.tw/station/content?classid=101&id=95。