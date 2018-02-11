菲籍看護強震喪命 摯友衝靈堂淚崩

一同與美樂蒂受雇花蓮的菲籍移工，一踏進靈堂後，淚水不禁直流，悲傷情緒久久無法平復。（記者王峻祺攝）

2018-02-11 16:08

［記者王峻祺／花蓮報導］206強震重創花蓮，不幸罹難的28歲菲律賓籍看護美樂蒂（Melody），因家境困苦來台工作，今年5月將滿3年，卻不幸命喪此次強震，一同來台工作的摯友珍妮佛（Jennifer）聞訊後，今偕同友人到靈堂致意，還要求瞻仰儀容「說話」，不捨讓她孤伶伶地躺在遺體室，想起情同姊妹的情誼，讓這群友人瞬間淚崩。

美樂蒂因家境困苦，並為籌措癱瘓丈夫的45萬元醫藥費，2年多前獨自來台工作，受雇住在雲門翠堤大樓的日籍大久保夫婦家，擔任看護照顧大久保淑珉行動不便的胞弟。

6日強震中大久保夫婦幸運獲救，美樂蒂卻不幸罹難，被搜救人員發現卡在7樓房間的衣櫃內，一直把美樂蒂當成家人的大久保夫婦聽聞噩耗後，忍不住痛哭；情同姊妹的珍妮佛也因看到地震新聞，持續尋找她的蹤影。

珍妮佛輾轉得知美樂蒂的靈堂設在花蓮市立殯儀館後，今下午偕同4名友人前往悼念，一見美樂蒂照片擺在靈堂上時，眼眶裡滿是淚水，直說「她是名好人」，除盡心在工作外，人緣也相當好、朋友很多，是相當貼心的一位妹妹。

珍妮佛說，美樂蒂在菲律賓與她都說相同的語系，來台後一起受雇花蓮，工作2年多來情同姊妹，彼此分享工作心得及出遊，聽聞她罹難消息實在不可置信，難過到今天才敢來探視，明天也將會有20多名菲律賓籍友人參加公祭，送她最後一程。

美樂蒂因菲律賓老家生活困頓，在家屬四處湊錢下，只夠哥哥一人搭機來台料理後事，目前已在辦理護照、簽證，預計14日抵達台灣。