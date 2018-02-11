地震救災有經驗 南市團隊被讚路舖得又快又平

南市花蓮救災支援隊伍，協助災區道路修復救援工作，被讚道路鋪得又快又平。（圖由南市工務局提供）

2018-02-11 15:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府花蓮救災支援隊伍，協助這次花蓮地震受災地區的道路修復救援工作，由於台南2年前的地震救災經驗，救災團隊動作迅速確實。南市工務局今天表示，連花蓮縣長及花蓮市長也非常感謝台南市的支援，並稱讚台南市團隊鋪的道路又快又平。

市府表示，南市第2批花蓮救災支援隊伍，於8日清晨由副市長吳宗榮授旗後，包括工務局副局長陳世仁，總工程司王雅禾，專門委員危仕修等主管都出動協助救災。

61名支援人員、34台機具，經過11小時長途跋涉抵達花蓮，經過與花蓮縣政府應變中心指揮官員一番討論，台南支援人力9日一早即針對有立即性危險道路，全員投入搶救修復，並且兵分3路，除工務局、水利局人員負責搶修破損道路，環保局人員則支援協助花蓮市公所清潔隊工作。

今天第4天，台南市政府支援人員繼續進行搶修道路與整理環境清潔，並協助載運垃圾和消毒工作。根據南市工務局統計，台南市救災團隊，至今日上午10點，共出動162人次、機具34台，搶修花蓮市區明禮路、福町路、重慶路、明義街、三民街、中正路、公正街、福建街等8條道路及路口，面積達3020平方公尺，並支援清運市區受災戶廢棄物24車次及雲門翠堤週邊路面消毒300公尺。

工務局表示，行政院長賴清德今天近中午時間抵達花蓮，特別前往災區慰勞支援協助修復道路執勤人員的辛苦。賴院長也特別強調台南市政府是由吳宗榮副市長帶隊，在吳副市長的帶領下，工務局是有經驗的專業團隊，讓有救災經驗的團隊來支援這次花蓮災情是最正確的。